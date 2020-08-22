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Навального перевезли в Берлин

22.08.2020 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту, об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Sputnik
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Самолет Bombardier Challenger 604 вылетел из Омска и в 8:47 (8:47 по минскому времени) приземлился в аэропорту Тегель, расположенном в северо-западной части города.

В ночь на пятницу в Омск из Германии вылетел самолет, который, по предположениям СМИ, должен был доставить Навального в клинику "Шарите" в Берлине. Борт прибыл в омский аэропорт утром 21 августа.

Как заявил накануне главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский, Алесей Навальный находится без сознания, он подключен к аппарату ИВЛ, а транспортировка блогера невозможна – даже под ответственность родственников. Он отметил, что в случае стабильного состояния пациента возражений бы не было, однако на сегодняшний день она "преждевременна"

Напомним, что в четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое. В качестве одной из возможных причин, которые привели к такому состоянию блогера, случившегося рассматривается отравление, однако медики предполагают и другие варианты.

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Российский блогер почувствовал себя плохо по пути в Омск, он был госпитализирован и находился на аппарате ИВЛ, его состояние оценивалось как тяжелое.
 
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