Следователи сообщили о новом уголовном деле после акций протестов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 20-летнего белоруса, который был задержан во время акции протеста в Минске, передает Sputnik.

Сообщается, что молодой человек заключен под стражу. Он был задержан ночью 12 августа.

"Сотрудники милиции обратили внимание на автомобиль Audi. Его водитель и пассажир вызвали подозрение у правоохранителей на причастность к участию в массовых беспорядках, произошедших в районе перекрестка улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского в Минске", - сообщила пресс-служба СК.

По информации следователей, автомобиль не остановился на требование сотрудников милиции. В результате было организовано преследование. При задержании в салоне машины находились 20-летний белорус и его 45-летняя мать.

"При осмотре автомобиля обнаружены стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки. В своих показаниях парень признался, что указанные вещества принадлежат ему", - заявили в СК.

Следственный комитет сообщил, что молодой человек поддался призывам Telegram-каналов противостоять сотрудникам милиции на массовых акциях и, следуя инструкциям, "решил подготовить комплектующие для "коктейля Молотова", чтобы передать протестующим". Однако после передумал и отправился с мамой домой.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295-3 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до пяти лет.