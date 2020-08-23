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Милиция подтвердила факт смерти пропавшего жителя Жодино
23.08.2020 10:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг – Sputnik. Правоохранители подтверждают факт смерти пропавшего жителя Жодино, об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома утром в воскресенье.
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
Тело пропавшего 12 августа жодинца после длительных поисков
"Факт смерти подтверждаем: действительно человек был обнаружен", – сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Подробности гибели мужчины в настоящее время неизвестны. Следственный комитет пока не комментирует происшествие.
Напомним, 12 августа 28-летний житель Жодино Никита Кривцов отправился из Минска на работу в деревню Королев Стан, после чего перестал выходить на связь. Волонтеры обратились за помощью ко всем неравнодушным, сообщили его приметы, поиски продолжались больше недели.
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Подробности гибели мужчины в настоящее время неизвестны, Следственный комитет пока не комментирует происшествие.
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