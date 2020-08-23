Милиция подтвердила факт смерти пропавшего жителя Жодино

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Правоохранители подтверждают факт смерти пропавшего жителя Жодино, об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома утром в воскресенье.

Тело пропавшего 12 августа жодинца после длительных поисков обнаружили в лесополосе в Партизанском районе Минска в субботу. Как сообщили представители поисково-спасательного отряда "Ангел", на погибшем нет видимых повреждений.

"Факт смерти подтверждаем: действительно человек был обнаружен", – сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Подробности гибели мужчины в настоящее время неизвестны. Следственный комитет пока не комментирует происшествие.

Напомним, 12 августа 28-летний житель Жодино Никита Кривцов отправился из Минска на работу в деревню Королев Стан, после чего перестал выходить на связь. Волонтеры обратились за помощью ко всем неравнодушным, сообщили его приметы, поиски продолжались больше недели.

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