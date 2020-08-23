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Задержанного в Беларуси мужчину искали в РФ после преступлений в Подмосковье

23.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Вооруженный мужчина, задержанный с оружием на границе в Беларуси, разыскивается в России после преступления, совершенного в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

YouTube/МВБ Беларуси
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Ранее в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что 18 августа 34-летний вооруженный гражданин, объявленный Россией в розыск, был задержан в пункте пропуска "Новая Гута" при попытке въезда в Беларусь в автобусе.

У мужчины при обыске был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож.

"Фамилия этого мужчины Тимошенков. Он был объявлен в розыск из-за подозрения в совершении кражи в Московской области", - сказал собеседник агентства.

При этом источник отметил, что мужчина был задержан белорусскими пограничниками по "иным делам", не связанным с преступлениями, вменяемыми в России.

 
Теги: Минск
 
 
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34-летний вооруженный гражданин, объявленный Россией в розыск, был задержан в пункте пропуска "Новая Гута".
 
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