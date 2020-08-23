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Не носит криминальный характер: в СК рассказали о смерти 28-летнего жодинца

23.08.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства смерти пропавшего жителя Жодино, сообщили в пресс-службе СК Беларуси в воскресенье.

Утром факт смерти пропавшего жителя Жодино подтвердили правоохранители. Тело пропавшего 12 августа 28-летнего мужчины после длительных поисков обнаружили в субботу.

© Photo : Следственный комитет
Тело нашли в лесополосе: стала известна судьба пропавшего жителя Жодино

По данным СК, тело погибшего Никиты Кривцова без признаков жизни нашли в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой в Минске, на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. По данному факту проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ", – уточнили в СК.

Уточняется также, что молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе.

"Стоит отметить, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу. Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности", – добавили в пресс-службе.

В СК обратили внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи отметили, что ряд интернет-ресурсов связали исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, но это не соответствует...
 
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