Не носит криминальный характер: в СК рассказали о смерти 28-летнего жодинца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства смерти пропавшего жителя Жодино, сообщили в пресс-службе СК Беларуси в воскресенье.

Утром факт смерти пропавшего жителя Жодино подтвердили правоохранители . Тело пропавшего 12 августа 28-летнего мужчины после длительных поисков обнаружили в субботу.

По данным СК, тело погибшего Никиты Кривцова без признаков жизни нашли в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой в Минске, на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. По данному факту проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ", – уточнили в СК.

Уточняется также, что молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе.

"Стоит отметить, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу. Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности", – добавили в пресс-службе.

В СК обратили внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации.