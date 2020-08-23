В Телеханах рухнула водонапорная башня. Без воды остались более 1600 человек

Источник материала: Tut.by

В Телеханах по пока неизвестной причине упала водонапорная башня. Без воды остались на несколько часов остались более 1600 человек, сообщает МЧС .

22 августа в 16.39 в МЧС поступило сообщение о падении водонапорной башни в городском поселке Телеханы. Башня была построена в 1991 году, ее высота — 30 метром, а объем более 100 кубических метров.

— Без водоснабжения оставались 12 многоквартирных жилых домов и частный сектор (1600 абонентов), организовывался подвоз питьевой воды. Пострадавших нет. В 21.25 водоснабжение подключено по схеме без водонапорной башни, — рассказали в МЧС.

Причина падения устанавливается.