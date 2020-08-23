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В Телеханах рухнула водонапорная башня. Без воды остались более 1600 человек
Источник материала: Tut.by
В Телеханах по пока неизвестной причине упала водонапорная башня. Без воды остались на несколько часов остались более 1600 человек, сообщает
22 августа в 16.39 в МЧС поступило сообщение о падении водонапорной башни в городском поселке Телеханы. Башня была построена в 1991 году, ее высота — 30 метром, а объем более 100 кубических метров.
— Без водоснабжения оставались 12 многоквартирных жилых домов и частный сектор (1600 абонентов), организовывался подвоз питьевой воды. Пострадавших нет. В 21.25 водоснабжение подключено по схеме без водонапорной башни, — рассказали в МЧС.
Причина падения устанавливается.
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- Без водоснабжения оставались 12 многоквартирных жилых домов и частный сектор (1600 абонентов), организовывался подвоз питьевой воды. Пострадавших нет. В 21.25...
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