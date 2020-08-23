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Белорусский парламентарий высказался о насилии в ходе протестов
23.08.2020 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг – Sputnik. Власти Беларуси должны оперативно дать правовую оценку по всем фактам насилия, издевательств и истязаний
Парламентарий процитировал заявление главы МВД Юрия Караева об отсутствии "каких-то команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания".
"Тогда как же стало возможным в нашей стране с добрым, терпеливым и миролюбивым народом проявление такого насилия к своим согражданам со стороны тех, кто по роду службы призван защищать правопорядок? Получить ответ на этот вопрос нам всем нужно как можно скорее", – написал Воронецкий в своем
Он подчеркнул, что насилие и ненависть никогда не должны вернуться на улицы городов миролюбивой Беларуси.
"Сегодня, не откладывая, наша правоохранительная система, государство в целом, должны оперативно дать правовую оценку произошедшему. Факты насилия, издевательств и истязаний известны из многочисленных обращений граждан, в том числе и к нам, депутатам. Полагаю, что по каждому обращению пострадавших граждан должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона, и виновные должны быть привлечены к установленной законом ответственности", – добавил депутат.
Он отметил также, что информация о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел должна своевременно представляться для освещения в СМИ. Однако главная задача сегодня – "не только восстановить справедливость, но и предотвратить новый виток насилия и найти мирный выход из политического кризиса".
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Он подчеркнул, что по каждому обращению пострадавших граждан должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона.
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