Белорусский парламентарий высказался о насилии в ходе протестов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Власти Беларуси должны оперативно дать правовую оценку по всем фактам насилия, издевательств и истязаний в ходе протестов, которые известны из многочисленных обращений граждан. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий.

Парламентарий процитировал заявление главы МВД Юрия Караева об отсутствии "каких-то команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания".

"Тогда как же стало возможным в нашей стране с добрым, терпеливым и миролюбивым народом проявление такого насилия к своим согражданам со стороны тех, кто по роду службы призван защищать правопорядок? Получить ответ на этот вопрос нам всем нужно как можно скорее", – написал Воронецкий в своем Facebook.

Он подчеркнул, что насилие и ненависть никогда не должны вернуться на улицы городов миролюбивой Беларуси.

"Сегодня, не откладывая, наша правоохранительная система, государство в целом, должны оперативно дать правовую оценку произошедшему. Факты насилия, издевательств и истязаний известны из многочисленных обращений граждан, в том числе и к нам, депутатам. Полагаю, что по каждому обращению пострадавших граждан должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона, и виновные должны быть привлечены к установленной законом ответственности", – добавил депутат.

Он отметил также, что информация о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел должна своевременно представляться для освещения в СМИ. Однако главная задача сегодня – "не только восстановить справедливость, но и предотвратить новый виток насилия и найти мирный выход из политического кризиса".