Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального доставили в Берлин как гостя канцлера.

Именно под таким статусом он зарегистрирован в официальных документах, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.

По информации телеканала, данный статус — это "бюрократическая хитрость", чтобы обеспечить Навальному наилучшую полицейскую защиту.

В четверг, 20 августа, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, в котором находился оппозиционер, совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу, где он был направлен в реанимационное отделение. Пресс-секретарь россиянина Кира Ярмыш предположила, что у оппозиционера токсическое отравление.

© Sputnik / Сотрудники полиции у клиники "Шарите" (Charite) в Берлине, куда доставлен политик Алексей Навальный

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 назвал нарушение обмена веществ основным из "рабочих диагнозов" Алексея Навального. По его словам, в крови и моче пациента не выявили ядов и следов их пребывания. На данный момент Алексей Навальный находится в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили из Омска медицинским рейсом.