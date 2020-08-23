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Навальный получил статус "гостя канцлера Германии"
23.08.2020 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг - Sputnik. Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального доставили в Берлин как гостя канцлера.
Именно под таким статусом он зарегистрирован в официальных документах, сообщает немецкий телеканал
По информации телеканала, данный статус — это "бюрократическая хитрость", чтобы обеспечить Навальному наилучшую полицейскую защиту.
В четверг, 20 августа,
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Сотрудники полиции у клиники "Шарите" (Charite) в Берлине, куда доставлен политик Алексей Навальный
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 назвал нарушение обмена веществ основным из "рабочих диагнозов" Алексея Навального. По его словам, в крови и моче пациента не выявили ядов и следов их пребывания. На данный момент Алексей Навальный находится в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили из Омска медицинским рейсом.
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Данный статус необходим, чтобы обеспечить ему защиту со стороны полиции, объяснили в МВД Германии.
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