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Сирия осталась без света из-за взрыва на газопроводе

24.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Взрыв газопровода в районе Дамаска стал причиной общего отключения электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение страны.

© REUTERS / AZIZ TAHER
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"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - приводит телевидение слова главы министерство электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.

Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем, взрыв на газопроводе, снабжающем южный регион САР, мог быть террористическим актом.

Из строя вышли три электростанции. Ведется работа по устранению неисправностей и восстановлению электроснабжения.

Позже Ганем сообщил, что подачу электроэнергии в центре Дамаска уже восстановили, и пообещал, что через несколько часов ситуация нормализуется.

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Теги: Минск
 
 
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Министр нефти Али Сулейман Ганем не исключил, что причиной случившегося мог стать террористический акт.
 
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