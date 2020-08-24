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Сирия осталась без света из-за взрыва на газопроводе
24.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Взрыв газопровода в районе Дамаска стал причиной общего отключения электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение страны.
© REUTERS / AZIZ TAHER
"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - приводит телевидение слова главы министерство электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем, взрыв на газопроводе, снабжающем южный регион САР, мог быть террористическим актом.
Из строя вышли три электростанции. Ведется работа по устранению неисправностей и восстановлению электроснабжения.
Позже Ганем сообщил, что подачу электроэнергии в центре Дамаска уже восстановили, и пообещал, что через несколько часов ситуация нормализуется.
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Министр нефти Али Сулейман Ганем не исключил, что причиной случившегося мог стать террористический акт.
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