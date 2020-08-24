Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Сопредседатель стачкома "Беларуськалий" вызван повесткой в Солигорское РУВД, об этом Sputnik Беларусь сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Как уточнили правоохранители, в настоящий момент член стачкома находится в здании Солигорского районного отдела внутренних дел.

"В отношении Анатолия Бокуна ведется административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", - уточнили в пресс-службе.

В самом стачкоме предполагают, что в ближайшее время начнут задерживать и других их членов. Однако в пресс-службе сообщили, что такой информацией не располагают.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения выборов президента, на которых, по данным ЦИК, одержал победу Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. В стране начались несанкционированные митинги, которые в первые дни жестко подавлялись силовиками.

Позже на ряде белорусских предприятий прошли митинги и забастовки рабочих , которые выражали свое недовольство результатами выборов и выступали в поддержку мирных протестующих и задержанных во время акций.

В стачкоме "Беларуськлия" заявили, что к забастовке у них присоединились более четырех тысяч сотрудников. Позже руководство солигорского предприятия уверило, что все рудники работают в штатном режиме .

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