|
Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" вызвали в Солигорский РОВД
24.08.2020 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг - Sputnik. Сопредседатель стачкома "Беларуськалий" вызван повесткой в Солигорское РУВД, об этом Sputnik Беларусь сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Как уточнили правоохранители, в настоящий момент член стачкома находится в здании Солигорского районного отдела внутренних дел.
"В отношении Анатолия Бокуна ведется административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", - уточнили в пресс-службе.
В самом стачкоме предполагают, что в ближайшее время начнут задерживать и других их членов. Однако в пресс-службе сообщили, что такой информацией не располагают.
© Sputnik Анна Иванова
Массовые
Позже на ряде белорусских предприятий
В стачкоме "Беларуськлия" заявили, что к забастовке у них присоединились более четырех тысяч сотрудников. Позже руководство солигорского предприятия уверило, что все
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член стачкома Антатолий Бокун может быть привлечен к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)