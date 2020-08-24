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В ГУВД подтвердили задержание председателя стачкома МЗКТ

24.08.2020 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Председатель стачкома МЗКТ Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, об этом корреспонденту Sputnik рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко во время протестов прилетел в резиденцию с автоматом в руках

Лавринович планировал провести 24 августа опрос среди рабочих предприятия по поводу их отношения к забастовке. Однако в понедельник появилась информация о том, что его сегодня доставили в милицию.

В ГУВД подтвердили факт задержания и сообщили, что против мужчины начат административный процесс. Где, при каких обстоятельствах и по какой причине правоохранители задержали Лавриновича, в пресс-службе пояснить не смогли.

Ранее в понедельник стало известно, что сопредседатель стачкома "Беларуськалий" был вызван повесткой в Солигорское РУВД, а в Минске задержали членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данных ЦИК в них победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80 % голосов избирателей. Протестующих поддержали рабочие многих крупных предприятий, заявив о своем намерении начать забастовку. Чтобы урегулировать ситуацию на МЗКТ, 17 августа предприятие посетил белорусский лидер.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Против сотрудника завода Александра Лавриновича ведется административный процесс, что именно ему инкриминируется - в правоохранительных органах пока не...
 
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