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В ГУВД подтвердили задержание председателя стачкома МЗКТ
24.08.2020 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг - Sputnik. Председатель стачкома МЗКТ Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, об этом корреспонденту Sputnik рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лавринович планировал провести 24 августа опрос среди рабочих предприятия по поводу их отношения к забастовке. Однако в понедельник появилась информация о том, что его сегодня доставили в милицию.
В ГУВД подтвердили факт задержания и сообщили, что против мужчины начат административный процесс. Где, при каких обстоятельствах и по какой причине правоохранители задержали Лавриновича, в пресс-службе пояснить не смогли.
Ранее в понедельник стало известно, что
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Против сотрудника завода Александра Лавриновича ведется административный процесс, что именно ему инкриминируется - в правоохранительных органах пока не...
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