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Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства

24.08.2020 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Белорусский вертолет пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай, говорится в сообщении литовского МИД.

© REUTERS / INTS KALNINS
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По данным зарубежного ведомства, Ми-24 нарушил воздушное пространство соседнего государства в 18:50 23 августа.

В связи с этим в министерство иностранных дел Литвы вызвали посла Беларуси Валерия Барановского и вручили ему ноту протеста. В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений.

Накануне белорусское министерство обороны сообщило о пресечении провокации со стороны Литвы. Военные утверждают, что с территории соседнего государства был запущен зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой", их полет пресекли без применения оружия экипажи вертолетов Ми-24 около населенного пункта Волковщина Ошмянского района.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее Минобороны Беларуси сообщило о ликвидации вертолетами МИ-24 запущенных со стороны Литвы восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой".
 
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