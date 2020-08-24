Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Белорусский вертолет пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай, говорится в сообщении литовского МИД.

По данным зарубежного ведомства, Ми-24 нарушил воздушное пространство соседнего государства в 18:50 23 августа.

В связи с этим в министерство иностранных дел Литвы вызвали посла Беларуси Валерия Барановского и вручили ему ноту протеста. В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений.

Накануне белорусское министерство обороны сообщило о пресечении провокации со стороны Литвы. Военные утверждают, что с территории соседнего государства был запущен зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой", их полет пресекли без применения оружия экипажи вертолетов Ми-24 около населенного пункта Волковщина Ошмянского района.

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