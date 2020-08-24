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Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства
24.08.2020 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Белорусский вертолет пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай, говорится в сообщении литовского МИД.
© REUTERS / INTS KALNINS
По данным зарубежного ведомства, Ми-24 нарушил воздушное пространство соседнего государства в 18:50 23 августа.
В связи с этим в министерство иностранных дел Литвы вызвали посла Беларуси Валерия Барановского и вручили ему ноту протеста. В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений.
Накануне белорусское министерство обороны
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Ранее Минобороны Беларуси сообщило о ликвидации вертолетами МИ-24 запущенных со стороны Литвы восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой".
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