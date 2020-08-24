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Рабочий погиб на пилораме в Столинском районе
24.08.2020 17:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Работник пилорамы был смертельно травмирован в Столинском районе, по факту гибели мужчины проводится проверка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
© Photo : СК Беларуси
Трагический инцидент произошел около десяти часов утра в понедельник 24 августа.
"Житель Столина выполнял работы по распиловке бруса на станке на территории одного из предприятий района. Во время работы из станка вылетел фрагмент рейки, который травмировал жизненно важные органы мужчины", – сказали в СК.
Там также уточнили, что от полученных телесных повреждений 20-летний гражданин скончался на месте.
Следователи начали проверку, с предприятия изъята документация по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Следователи начали проверку, с предприятия изъята документация по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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