СК: 17-летнего парня склоняли дать интервью об изнасиловании ОМОНом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Следственный комитет разместил оперативное видео, на котором несовершеннолетний юноша рассказывает, как его склоняли дать интервью о том, что его изнасиловали бойцы ОМОНа. По данным СК, юноша был задержан за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

"При поступлении в больницу молодому человеку поставили предварительный диагноз "повреждение слизистой прямой кишки под вопросом". На момент выписки ― через три дня ― врачи это не подтвердили", ― сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Как следует из оперативного видео, которое разметил СК в своем telegram-канале, несовершеннолетний рассказывает, что в один из дней уличных протестных акций его задержали сотрудники ОМОНа, привезли на Окрестина, позвонили родителям.

"После того, как родители меня забрали, я обратился в больницу, где отлежал 2 дня. Когда я шел на прогулку, ко мне подошли журналисты и спросили, почему лежу. Я сказал свой диагноз. У меня было повреждение прямой кишки. И они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН. Я отказался, это провокация и ложь",― рассказал молодой человек.

В СК отметили, что в Следственном комитете по-прежнему не зарегистрировано ни одного сообщения либо заявления по подобным фактам.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов , на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, против протестующих они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших.Позднее протестные акции приобрели мирный характер, однако они продолжаются ежедневно.

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