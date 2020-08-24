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Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" осудили за участие в акции протеста
24.08.2020 19:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна осудили в понедельник за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщили сотрудники незарегистрированного правозащитного центра "Весна".
© Sputnik Анна Иванова
Сотрудника солигорского предприятия в понедельник вызвали в местное РОВД, где на него составили административный
Как уточнили правозащитники, в этот же день Бокуна доставили в суд, который оштрафовал его за участие в несанкционированном митинге на 25 базовых величин (675 рублей). После этого работник "Беларуськалия" был отпущен из-под стражи.
Напомним, что 24 августа также был
Массовые
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Решением Солигорского суда Анатолий Бокун получил штраф в 25 базовых величин, после чего был отпущен из-под стражи.
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