Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна осудили в понедельник за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщили сотрудники незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Сотрудника солигорского предприятия в понедельник вызвали в местное РОВД, где на него составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Как уточнили правозащитники, в этот же день Бокуна доставили в суд, который оштрафовал его за участие в несанкционированном митинге на 25 базовых величин (675 рублей). После этого работник "Беларуськалия" был отпущен из-под стражи.

Напомним, что 24 августа также был задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей Александр Лавринович.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, в них победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Протестующих поддержали рабочие многих крупных предприятий, заявив о своем намерении начать забастовку.

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