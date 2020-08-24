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Член совета оппозиции Ковалькова находится ЦИП на Окрестина
25.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Задержанная в понедельник член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова находится Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, сообщили в ГУВД Минска.
© Sputnik / Александр Гальперин
Оппозиционный политик была задержана в понедельник 24 августа в Партизанском районе – возле проходной завода МТЗ.
"Она помещена в Центр изоляции правонарушителей. Там она будет находиться до суда", – сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
По ее словам, в ЦИП Ковалькова доставлена в рамках административного процесса.
Ранее Генеральная прокуратура Беларуси
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Оппозиционный политик проведет ближайшую ночь в центре изоляции правонарушителей, завтра ее должны доставить в суд.
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