Член совета оппозиции Ковалькова находится ЦИП на Окрестина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Задержанная в понедельник член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова находится Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, сообщили в ГУВД Минска.

Оппозиционный политик была задержана в понедельник 24 августа в Партизанском районе – возле проходной завода МТЗ.

"Она помещена в Центр изоляции правонарушителей. Там она будет находиться до суда", – сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, в ЦИП Ковалькова доставлена в рамках административного процесса.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается следственный комитет.

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