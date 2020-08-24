В Витебске подросток пытался запрыгнуть на подножку поезда и упал - ему ампутировало часть ноги

Источник материала: Tut.by

В Витебске компания детей играла возле железнодорожного полотна. Один ребенок в итоге попал под поезд, сообщает Следственный комитет Беларуси.



Фото: Следственный комитет Беларуси

«В процессе игры 13-летний подросток пытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда. В результате он не удержался и упал, получив травматическую ампутацию поездом части ноги», — сообщили в ведомстве.

Подросток госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.