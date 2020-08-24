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В Витебске подросток пытался запрыгнуть на подножку поезда и упал - ему ампутировало часть ноги
Источник материала: Tut.by
В Витебске компания детей играла возле железнодорожного полотна. Один ребенок в итоге попал под поезд,
«В процессе игры 13-летний подросток пытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда. В результате он не удержался и упал, получив травматическую ампутацию поездом части ноги», — сообщили в ведомстве.
Подросток госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Подросток госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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