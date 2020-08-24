Подросток лишился ноги, упав под поезд в Витебске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Подросток пострадал в Витебске при попытке запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда – мальчик лишился части ноги, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Несчастный случай в областном центре произошел днем в понедельник 24 августа.

"Компания детей играла возле железнодорожного полотна. В процессе игры 13-летний подросток пытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда", – сказали в СК.

В комитете также уточнили, что мальчик не удержался и упал под колеса поезда, лишившись в результате части ноги.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины травмирования ребенка.