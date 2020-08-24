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В Литве снова рассмотрели "худший сценарий" аварии на БелАЭС
25.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Обновленный "худший" вариант развития событий на белорусской атомной станции был представлен в понедельник на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (VESK) Литвы,
© Photo : Белорусская АЭС
В частности, на заседании прозвучало, что при северо-восточном и юго-восточном ветре со скоростью четыре-пять метров в секунду радиоактивное облако может достичь Вильнюса ориентировочно за два часа.
При самом неблагоприятном прогнозе при более низкой скорости ветра будет перенесено в несколько раз больше радиоактивных веществ.
На заседании комиссии по ЧС также была озвучена рекомендация всем муниципалитетам в пределах 100 километров от атомной станции в случае ЧП быть готовыми к эвакуации, ограничениям на питание и воду, оказанию психологической помощи населению.
С другой стороны
Белорусская сторона неоднократно приглашала Литву к совместному контролю безопасности станции. В экспертном сообществе также неоднократно отмечали, что претензии балтийской республики к атомной станции соседей лежат в политической плоскости.
Для первой в Беларуси АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
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По обновленной версии развития событий, в случае "возможной ядерной аварии" на литовской территории окажется в несколько раз больше радиоактивных веществ, чем...
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