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В Литве снова рассмотрели "худший сценарий" аварии на БелАЭС

25.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Обновленный "худший" вариант развития событий на белорусской атомной станции был представлен в понедельник на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (VESK) Литвы, передает Sputnik Литва. 

© Photo : Белорусская АЭС
Эксперты Московского центра WANO посетили с проверкой БелАЭС

В частности, на заседании прозвучало, что  при северо-восточном и юго-восточном ветре со скоростью четыре-пять метров в секунду радиоактивное облако может достичь  Вильнюса ориентировочно за два часа.

При самом неблагоприятном прогнозе при более низкой скорости ветра будет перенесено в несколько раз больше радиоактивных веществ.

На заседании комиссии по ЧС также была озвучена рекомендация всем муниципалитетам в пределах 100 километров от атомной станции в случае ЧП быть готовыми к эвакуации, ограничениям на питание и воду, оказанию психологической помощи населению.

С другой стороны 

© Sputnik
Видео: реактор первого энергоблока БелАЭС загружают ядерным топливом
Литва с самого начала строительства БелАЭС под Островцом выступает против проекта. При этом ядерный объект прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных инстанций.

Белорусская сторона неоднократно приглашала Литву к совместному контролю безопасности станции. В экспертном сообществе также неоднократно отмечали, что претензии балтийской республики к атомной станции соседей лежат в политической плоскости.

Для первой в Беларуси АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

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Теги: Минск
 
 
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По обновленной версии развития событий, в случае "возможной ядерной аварии" на литовской территории окажется в несколько раз больше радиоактивных веществ, чем...
 
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