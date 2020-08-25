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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП под Гомелем

25.08.2020 09:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на трассе под Гомелем, об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

YouTube/ МВД Беларуси
ДТП под Гомелем: погибли 2 женщины и ребенок, 5 человек пострадали - видео

По уточненным данным, ДТП случилось 24 августа около 20:45 на 418-м километре автодороги М8 "Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины".

Лоб в лоб столкнулись автомобиль Mitsubishi под управлением 33-летнего водителя и автомобиль Toyota, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате аварии погибли три человека: пассажиры из автомобиля Toyota - 6-летний ребенок и 32-летняя женщина, а также 59-летняя женщина-пассажир из автомобиля Mitsubishi.

Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших - девочки 12, 9 и 4 лет из автомобиля Mitsubishi и водители обеих легковушек. Все дети перевозились в детских автокреслах.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства ДТП", - рассказала Чемоданова.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Вечером в понедельник в результате лобового столкновения двух легковушек на трассе М8 погибли две женщины и ребенок, еще пять человек пострадали.
 
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