Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП под Гомелем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на трассе под Гомелем, об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По уточненным данным, ДТП случилось 24 августа около 20:45 на 418-м километре автодороги М8 "Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины".

Лоб в лоб столкнулись автомобиль Mitsubishi под управлением 33-летнего водителя и автомобиль Toyota, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате аварии погибли три человека: пассажиры из автомобиля Toyota - 6-летний ребенок и 32-летняя женщина, а также 59-летняя женщина-пассажир из автомобиля Mitsubishi.

Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших - девочки 12, 9 и 4 лет из автомобиля Mitsubishi и водители обеих легковушек. Все дети перевозились в детских автокреслах.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства ДТП", - рассказала Чемоданова.