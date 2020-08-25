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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП под Гомелем
25.08.2020 09:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на трассе под Гомелем, об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
По уточненным данным, ДТП случилось 24 августа около 20:45 на 418-м километре автодороги М8 "Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины".
В результате аварии погибли три человека: пассажиры из автомобиля Toyota - 6-летний ребенок и 32-летняя женщина, а также 59-летняя женщина-пассажир из автомобиля Mitsubishi.
Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших - девочки 12, 9 и 4 лет из автомобиля Mitsubishi и водители обеих легковушек. Все дети перевозились в детских автокреслах.
"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства ДТП", - рассказала Чемоданова.
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Вечером в понедельник в результате лобового столкновения двух легковушек на трассе М8 погибли две женщины и ребенок, еще пять человек пострадали.
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