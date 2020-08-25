Автомобиль взорвался у военной базы в Афганистане: есть жертвы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Взрыв прогремел на севере Афганистана возле базы подразделения афганской армии, сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на военнослужащих.

Заминированный автомобиль Mazda взорвался в районе Балх во вторник утром.

По данным СМИ, погибло три человека, более 40 получили ранения. Среди пострадавших - шестеро военных и 35 мирных жителей.

Ответственность за взрыв взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России и ряде других стран).

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". Кроме того на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

В конце февраля США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет соглашение о мире. Согласно документу, из страны за 14 месяцев с момента подписания договоренности должны быть выведены все иностранные войска и начат межафганский диалог. Предусматривалось также, что до начала переговоров должно состояться освобождение пленных, захваченных обеими сторонами конфликта.

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