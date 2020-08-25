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Автомобиль взорвался у военной базы в Афганистане: есть жертвы
25.08.2020 10:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Взрыв прогремел на севере Афганистана возле базы подразделения афганской армии, сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на военнослужащих.
Заминированный автомобиль Mazda взорвался в районе Балх во вторник утром.
По данным СМИ, погибло три человека, более 40 получили ранения. Среди пострадавших - шестеро военных и 35 мирных жителей.
Ответственность за взрыв взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России и ряде других стран).
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". Кроме того на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля
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В стране продолжается противостояние правительственных сил и боевиков, в результате случившегося пострадали как военные, так и мирные жители.
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