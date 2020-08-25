Дело о взрывах на салюте: прокурор попросил обвиняемым колонию-поселение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг - Sputnik. Прокурор попросил суд признать фигурантов уголовного дела о взрывах на салюте в Минске виновными и назначить им реальные сроки лишения свободы, сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом судебного процесса.

По делу о взрывах во время салюта на День Независимости 3 июля 2019 года в качестве обвиняемых проходят три человека: офицер минской военной комендатуры и два сотрудника российского предприятия, которое изготовило фейерверки. Российские граждане находятся под стражей с момента задержания - с 4 июля прошлого года.

Сегодня в суде Московского района Минска прошли прения сторон, в ходе которых прокурор заявил, что вина фигурантов дела в суде доказана.

Он попросил суд назначить россиянам Константину Денисову и Максимилиану Сафронову по три года лишения свободы колонии с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме этого, он попросил суд запретить им занимать должности, связанные с работой с пиротехникой.

Гражданину Беларуси, офицеру минской комендатуры Алексею Круглику, прокурор также попросил три года лишения свободы с отбыванием в условиях колонии поселения.

В ходе суда сотрудники российского предприятия, которое изготовило салюты, вины не признали. Их судят за то, что совершили нарушение правил использования пиротехнических изделий, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, ущерба в крупном размере и смерть человека. Офицер Минской комендатуры, который находится под подпиской о невыезде, признал вину частично. Его судят за нарушений правил использования пиротехнических изделий, которые повлекли травмы и смерть человека.

Во время ночного салюта 3 июля 2019 года в парке Победы, возле Чижовского кладбища и в районе гаража Минской военной комендатуры из-за допущенных нарушений произошли нештатные срабатывания заряда фейерверков в стволах мортир четырех салютных установок на огневых позициях, которые повлекли разрушение пусковых модулей. В итоге от полученных телесных повреждений скончалась женщина , 11 гражданам причинены телесные повреждения. Повреждено и уничтожено имущество физических и юридических лиц на общую сумму свыше 742 тысяч рублей.

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