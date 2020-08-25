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В Витебске милиция прикрыла два интернет-магазина с психотропами и изъяла товара на 100 тысяч долларов

25.08.2020 12:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске милиция пресекла деятельность двух интернет-магазинов по продаже психотропов. Задержаны четверо фигурантов, среди которых 18-летняя девушка, сообщает УВД.


31-летний подозреваемый в организации интернет-магазина по продаже особо опасных наркотических веществ задержан в Витебске на прошлой неделе. Мужчина фасовал приобретенный в России психотроп на мелкие дозы и продавал. Тайники сооружал по всему городу. Клиенты узнавали о местонахождении товара после оплаты через электронный кошелек. Во время закладки очередной партии его задержали, дома и в тайниках на территории города нашли более 850 граммов альфа- PVP.

Второй интернет-магазин, организованный тремя молодыми людьми, попал в поле зрения оперативников спустя пару недель после регистрации. Психотроп они приобретали в России, привозили в Витебск, на съемной квартире фасовали на дозы для розничной продажи. Во время очередной транспортировки оптовой партии наркотиков фигуранты были задержаны. Изъято около 500 граммов вещества, по результатам экспертизы признанного особо опасным психотропом — пара-метилэфедроном. В ходе обыска на квартире нашли инвентарь для расфасовки и упаковочные материалы. По предварительной информации молодые люди, старшему из которых 21 год, распространяли наркотики в Витебске, Орше и Новополоцке. Сейчас известно о полутора сотнях тайников, из которых изымаются закладки с психотропами.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств, в том числе с целью сбыта. Стоимость изъятой из незаконного оборота партии наркотиков оценивается более чем в 100 тысяч долларов.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске милиция пресекла деятельность двух интернет-магазинов по продаже психотропов. Задержаны четверо фигурантов, среди которых 18-летняя девушка.
 
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