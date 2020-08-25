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Мужчина спустился в колодец и потерял сознание – пришлось вызывать МЧС
25.08.2020 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Петриковском районе мужчину, который спустился в канализационный колодец и потерял сознание, сообщили в пресс-службе ведомства.
© Photo : МЧС Беларуси
Информация о необходимости оказания помощи гражданину в горпоселке Копаткевичи поступила спасателям накануне в 15:36.
"Было установлено, что мужчина при проведении плановых работ по прочистке канализации в колодце потерял сознание", – сказали в МЧС.
Там также отметили, что работники МЧС спустились в колодец, достали пострадавшего на поверхность и передали бригаде скорой.
Мужчина для оказания помощи был доставлен в больницу.
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Работники МЧС спустились в колодец, достали пострадавшего на поверхность и передали бригаде скорой.
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