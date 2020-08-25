Мужчина спустился в колодец и потерял сознание – пришлось вызывать МЧС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Петриковском районе мужчину, который спустился в канализационный колодец и потерял сознание, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о необходимости оказания помощи гражданину в горпоселке Копаткевичи поступила спасателям накануне в 15:36.

"Было установлено, что мужчина при проведении плановых работ по прочистке канализации в колодце потерял сознание", – сказали в МЧС.

Там также отметили, что работники МЧС спустились в колодец, достали пострадавшего на поверхность и передали бригаде скорой.

Мужчина для оказания помощи был доставлен в больницу.