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Могилев затопило сильным ливнем
25.08.2020 16:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Некоторые улицы Могилева оказались подтопленными в результате сильного ливня, сообщают местные жители в социальных сетях.
Обильный дождь прошел в областном центре после обеда: после него многие улицы города оказались под водой, так как ливневая канализация не справлялась с ее отводом.
В отдельных местах уровень воды на улицах достигал 40 сантиметров.
Как ранее сообщили в МЧС, во вторник в отдельных регионах Беларуси до конца дня возможны ливни, а также усиление ветра до 20 метров в секунду.
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Ранее в МЧС Беларуси предупредили, что в отдельных районах республики во вторник возможны сильные ливни.
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