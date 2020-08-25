Могилев затопило сильным ливнем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Некоторые улицы Могилева оказались подтопленными в результате сильного ливня, сообщают местные жители в социальных сетях.

Обильный дождь прошел в областном центре после обеда: после него многие улицы города оказались под водой, так как ливневая канализация не справлялась с ее отводом.

В отдельных местах уровень воды на улицах достигал 40 сантиметров.

Как ранее сообщили в МЧС, во вторник в отдельных регионах Беларуси до конца дня возможны ливни, а также усиление ветра до 20 метров в секунду.