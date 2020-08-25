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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бесправники на мотоциклах совершили ДТП Два несовершеннолетних бесправника на мотоциклах столкнулись на дороге в Пуховичском районе. Юноши 16 и 17 лет двигались в попутном направлении, оба были в...

Два несовершеннолетних бесправника на мотоциклах столкнулись на дороге в Пуховичском районе. Юноши 16 и 17 лет двигались в попутном направлении, оба были в мотошлемах, с незначительными травмами госпитализированы. Как выяснилось, молодой человек, который управлял мотоциклом "Планета 5", сам собрал двухколесное транспортное средство из разных комплектующих, второй - водитель "Юпитера 3" - приобрел мотоцикл два года назад без оформления документов. По факту ДТП проводится проверка.