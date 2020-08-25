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Член совета оппозиции Ольга Ковалькова получила 10 суток ареста
25.08.2020 18:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Член Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова по решению суда получила десять суток административного ареста, сообщили в структуре.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такое решение во вторник 25 августа принял суд Заводского района Минска, который рассматривал дело в онлайн-режиме.
Оппозиционный политик была задержана в понедельник 24 августа в Партизанском районе – возле проходной завода МТЗ. Затем стало известно, что она помещена в ЦИП на Окрестина.
Ковалькова обвинялась по ст. 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Как ранее сообщал Sputnik, во вторник состоялось рассмотрение аналогичного дела лидера стачкома завода МТЗ Сергея Дылевского – ему суд
Генеральная прокуратура Беларуси
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Такое решение во вторник 25 августа принял суд Заводского района Минска, который рассматривал дело в онлайн-режиме.
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