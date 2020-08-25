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Член совета оппозиции Ольга Ковалькова получила 10 суток ареста

25.08.2020 18:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Член Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова по решению суда получила десять суток административного ареста, сообщили в структуре.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лидер стачкома МТЗ Дылевский получил 10 суток ареста

Такое решение во вторник 25 августа принял суд Заводского района Минска, который рассматривал дело в онлайн-режиме.

Оппозиционный политик была задержана в понедельник 24 августа в Партизанском районе – возле проходной завода МТЗ. Затем стало известно, что она помещена в ЦИП на Окрестина.

Ковалькова обвинялась по ст. 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Как ранее сообщал Sputnik, во вторник состоялось рассмотрение аналогичного дела лидера стачкома завода МТЗ Сергея Дылевского – ему суд тоже назначил десять суток ареста.

Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается Следственный комитет.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое решение во вторник 25 августа принял суд Заводского района Минска, который рассматривал дело в онлайн-режиме.
 
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