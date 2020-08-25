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Акция в поддержку честных учителей прошла у Министерства образования
25.08.2020 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Акция поддержки учителей, которые честно считали голоса во время недавних президентских выборов, прошла во вторник в Минске у здания Министерства образования Беларуси.
К Минобру пришли несколько сотен человек – родители учеников и учителя, а также все, кто с ними солидарен, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik
Акция в поддержку честных учителей
Собравшиеся хотели пообщаться с профильными чиновниками, скандировали имя министра, но никто из сотрудников министерства к ним так и не вышел.
Правоохранители предупредили участников акции, что мероприятие незаконно. Спустя некоторое время на улицу Советскую, где расположено здание министерства, приехало колонна автозаков, автобусы и спецтехника.
© Sputnik
Спецтехника у Министерства образования
Накануне президент Беларуси Лукашенко на встрече с министром образования потребовал
Учителя традиционно входят в составы участковых избирательных комиссий. Во время нынешней президентской кампании на ряде участков возникали конфликтные ситуации, когда избиратели просили показать итоговые протоколы, а комиссии воздерживались от этого. На следующий день после выборов Лукашенко заявил, что минским властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий с 33 участков. Это было сделано, потому что, по его словам, участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление.
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Участники акции скандировали имя министра образования, но Игорь Карпенко к ним так и не вышел, зато приехала спецтехника.
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