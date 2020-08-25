Акция в поддержку честных учителей прошла у Министерства образования

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Акция поддержки учителей, которые честно считали голоса во время недавних президентских выборов, прошла во вторник в Минске у здания Министерства образования Беларуси.

К Минобру пришли несколько сотен человек – родители учеников и учителя, а также все, кто с ними солидарен, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik Акция в поддержку честных учителей

Собравшиеся хотели пообщаться с профильными чиновниками, скандировали имя министра, но никто из сотрудников министерства к ним так и не вышел.

Правоохранители предупредили участников акции, что мероприятие незаконно. Спустя некоторое время на улицу Советскую, где расположено здание министерства, приехало колонна автозаков, автобусы и спецтехника.

© Sputnik Спецтехника у Министерства образования

Накануне президент Беларуси Лукашенко на встрече с министром образования потребовал защитить учителей от любых нападок . При этом президент заявил, что "если кто-то перекинулся в другой лагерь", с ними тоже надо "разбираться". Он напомнил, что в Беларуси – государственное образование, государственные школы, государственная идеология. И если кто-то из учителей не придерживается этой идеологии, им в школе не место.

Учителя традиционно входят в составы участковых избирательных комиссий. Во время нынешней президентской кампании на ряде участков возникали конфликтные ситуации, когда избиратели просили показать итоговые протоколы, а комиссии воздерживались от этого. На следующий день после выборов Лукашенко заявил, что минским властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий с 33 участков. Это было сделано, потому что, по его словам, участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление.