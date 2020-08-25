|
Дело об отравлении "Боярышником" в Иркутске: обвиняемые отправлены в тюрьму
25.08.2020 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. В Иркутске семь человек, обвиняемые в массовом отравлении жителей спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", проведут в колонии общего режима от 7 до 9 лет, об этом передает пресс-служба Ленинского районного суда.
© Photo : из личного архива Юрия Кардымона
"Приговором суда все подсудимые признаны виновными. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет в колонии общего режима. Общий срок для данной группы лиц составил 56 лет 6 месяцев", – уточняется в сообщении.
Среди злоумышленников оказались пять выходцев из Азербайджана – Сулейман Рустамов, Рахман Мехдиев, Сеймур Алиев, Анар Бабаев, Заур Абилов и две жительницы Иркутской области Юлия Мелентьева и Светлана Красноярова.
В декабре 2016 года в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с
В ходе 148 судебных заседаний были допрошены свыше 60 потерпевших и 150 свидетелей, изучено 107 томов уголовного дела, из которых 14 томов – обвинительное заключение.
Напомним, в 2017 году жители Витебской области совершили попытку завезти в Беларусь 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости российского производства,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре 2016 года в Иркутской области спиртосодержащей жидкостью смертельно отравились 62 человека, в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)