Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. В Иркутске семь человек, обвиняемые в массовом отравлении жителей спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", проведут в колонии общего режима от 7 до 9 лет, об этом передает пресс-служба Ленинского районного суда.

"Приговором суда все подсудимые признаны виновными. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет в колонии общего режима. Общий срок для данной группы лиц составил 56 лет 6 месяцев", – уточняется в сообщении.

Среди злоумышленников оказались пять выходцев из Азербайджана – Сулейман Рустамов, Рахман Мехдиев, Сеймур Алиев, Анар Бабаев, Заур Абилов и две жительницы Иркутской области Юлия Мелентьева и Светлана Красноярова.

В декабре 2016 года в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением контрафактом . В жидкости вместо этилового спирта содержался метанол. От употребления концентрата пострадали 76 человек, из них 62 человека умерли.

В ходе 148 судебных заседаний были допрошены свыше 60 потерпевших и 150 свидетелей, изучено 107 томов уголовного дела, из которых 14 томов – обвинительное заключение.

Напомним, в 2017 году жители Витебской области совершили попытку завезти в Беларусь 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости российского производства, аналогичной иркутскому "Боярышнику" . Концентрация в ней опасного для жизни метанола была более чем в 500 раз выше допустимых норм.