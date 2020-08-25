Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 работников предприятия "Гродно Азот", сообщила Sputnik во вторник начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Да, есть задержанные. Более 20 человек доставлены в РОВД в рамках административного процесса", – рассказала она.

Как ранее сообщал Sputnik, на минувшей неделе на предприятии был создан стачечный комитет, в который вошли представители различных цехов, своих представителей работники цехов выбирали на собраниях. В то же время На ОАО официально заявили, что все цеха работают в соответствии с технологическими процессами, а руководство ежедневно ведет открытый диалог с трудовым коллективом.

После президентских выборов в Минске и ряде других городов Беларуси прошли протестные акции , которые были поддержаны некоторым работниками ряда крупных предприятий.

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