Фура перевернулась под Брестом, пострадала-девушка пассажир

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Пассажирка большегрузного автомобиля получила травмы в результате ДТП вблизи Бреста, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла около 16:10 во вторник 25 августа на девятом километре автодороги Р17 Брест – граница Украины.

"По предварительной информации: 59-летний житель Барановичей на автомобиле МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в ДТП пострадала 24-летняя девушка, которая ехала в фуре в качестве пассажира. Она была скорой доставлена в больницу для госпитализации.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.