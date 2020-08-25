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Фура перевернулась под Брестом, пострадала-девушка пассажир

26.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Пассажирка большегрузного автомобиля получила травмы в результате ДТП вблизи Бреста, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла около 16:10 во вторник 25 августа на девятом километре автодороги Р17 Брест – граница Украины.

"По предварительной информации: 59-летний житель Барановичей на автомобиле МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в ДТП пострадала 24-летняя девушка, которая ехала в фуре в качестве пассажира. Она была скорой доставлена в больницу для госпитализации.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По информации Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель большегруза не справился с управлением.
 
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