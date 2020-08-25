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Задержанных работников "Гродно Азот" освободили, их ждет суд

26.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 25 авг – Sputnik, Инна Гришук. Всех работников ОАО "Гродно Азот", которые были задержаны вечером 25 августа и доставлены в рамках административного процесса в РОВД, спустя три часа отпустили – на них составлены протоколы за участие в несанкционированной акции.

© Sputnik Виктор Драчев
Милиция задержала более 20 работников "Гродно Азота"

По словам рабочих, всего задержали чуть более 30 человек, которые шли группой по тротуару по проспекту Космонавтов, направлялись от завода в сторону центра города. Примерно в 17:30 возле Кургана Славы дорогу им перегородили люди в штатском и масках, которые заявили, что нужно проехать в милицию.

"Мы стали спрашивать, почему нас задерживают, почему мы не можем идти в город. Но вскоре подошел кто-то из главных и сказал, что если мы станем сопротивляться, то применят силу", – рассказал один из рабочих после того, как вышел из здания РОВД.

Горожане требовали освободить рабочих

Вечером к зданию Октябрьского РОВД стали приходить гродненцы с требованием освободить задержанных.

© Sputnik Виктор Драчев
К вечеру у здания РОВД начали собираться гродненцы

Вскоре на место приехали заместитель главного инженера по производству ОАО "Гродно Азот" Виктор Михневич и три микроавтобуса от предприятия. Выяснилось: в РОВД оказались рабочие, которым нужно выходить на ночную смену.

© Sputnik Виктор Драчев
Многих рабочих у РОВД ждали родные

"Мне нужно обеспечить производство работниками. Если они вовремя не выйдут на смену, это плохо скажется на работе коллектива, на настроении всех сотрудников", – пояснил Михневич.

Ждали очереди на протокол в автобусе

Задержанные выходили из РОВД по одному на протяжении почти двух часов. Они рассказывали, что для составления протокола их вызывали по одному, очереди они дожидались в автобусе. У большинства забрали телефоны, пояснив, что их вернут после суда и уплаты штрафа.

© Sputnik Виктор Драчев
Последний азотовец покинул милицию около девяти вечера

Последний работник "Гродно Азот" покинул РОВД около 21:00.

 
Теги: Гродно
 
 
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В отношении задержанных составлены административные протоколы за шествие по тротуару, которое признали несанкционированным мероприятием.
 
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