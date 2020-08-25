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Задержанных работников "Гродно Азот" освободили, их ждет суд
26.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 25 авг – Sputnik, Инна Гришук. Всех работников ОАО "Гродно Азот", которые были задержаны вечером 25 августа и доставлены в рамках административного процесса в РОВД, спустя три часа отпустили – на них составлены протоколы за участие в несанкционированной акции.
© Sputnik Виктор Драчев
По словам рабочих, всего
"Мы стали спрашивать, почему нас задерживают, почему мы не можем идти в город. Но вскоре подошел кто-то из главных и сказал, что если мы станем сопротивляться, то применят силу", – рассказал один из рабочих после того, как вышел из здания РОВД.
Горожане требовали освободить рабочих
Вечером к зданию Октябрьского РОВД стали приходить гродненцы с требованием освободить задержанных.
© Sputnik Виктор Драчев
К вечеру у здания РОВД начали собираться гродненцы
Вскоре на место приехали заместитель главного инженера по производству ОАО "Гродно Азот" Виктор Михневич и три микроавтобуса от предприятия. Выяснилось: в РОВД оказались рабочие, которым нужно выходить на ночную смену.
© Sputnik Виктор Драчев
Многих рабочих у РОВД ждали родные
"Мне нужно обеспечить производство работниками. Если они вовремя не выйдут на смену, это плохо скажется на работе коллектива, на настроении всех сотрудников", – пояснил Михневич.
Ждали очереди на протокол в автобусе
Задержанные выходили из РОВД по одному на протяжении почти двух часов. Они рассказывали, что для составления протокола их вызывали по одному, очереди они дожидались в автобусе. У большинства забрали телефоны, пояснив, что их вернут после суда и уплаты штрафа.
© Sputnik Виктор Драчев
Последний азотовец покинул милицию около девяти вечера
Последний работник "Гродно Азот" покинул РОВД около 21:00.
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В отношении задержанных составлены административные протоколы за шествие по тротуару, которое признали несанкционированным мероприятием.
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