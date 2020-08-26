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В Щучине мужчина упал в канализационный колодец и утонул
Источник материала: Tut.by
Около половины шестого вечера вторника в Щучине в канализационный колодец упал слесарь местного ЖКХ. 50-летний мужчина утонул, сообщает МЧС.
Глубина колодца на ул. 17 Сентября, в который упал мужчина, — 4 метра.
Доставать его тело пришлось спасателям.
Почему колодец был открыт — не известно.
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