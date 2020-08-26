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Спецкомиссия выяснит законность применения силы во время протестов

26.08.2020 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июл - Sputnik. Подразделения Следственного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий, сказали в Генпрокуратуре.

"В целях координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия", - сообщили Sputnik в среду в главном надзорном ведомстве Беларуси.

© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
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Там отметили, что цель этих проверок – объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях.

"Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры", - сказали в ведомстве.

"В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз. В работе комиссии также примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания", - отметили прокуроры.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста не согласных с результатами выборов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек. По последним данным, жертвами стали три человека.

Недавно митинги "За Беларусь" по всей стране начали проводить также сторонники президента Александра Лукашенко. Они выступают под лозунгами "За батьку!", "Не отдадим (страну)!", "За мирную Беларусь".

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Теги: Минск
 
 
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В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз и депутаты.
 
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