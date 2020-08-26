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Спецкомиссия выяснит законность применения силы во время протестов
26.08.2020 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл - Sputnik. Подразделения Следственного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий, сказали в Генпрокуратуре.
"В целях координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия", - сообщили Sputnik в среду в главном надзорном ведомстве Беларуси.
© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
Там отметили, что цель этих проверок – объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях.
"Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры", - сказали в ведомстве.
"В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз. В работе комиссии также примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания", - отметили прокуроры.
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В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз и депутаты.
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