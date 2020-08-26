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СК проводит проверку по факту гибели работника в Гомеле

26.08.2020 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг ― Sputnik. Один работник скончался, второй оказался в больнице после спуска в технологический колодец на территории одного из предприятий Гомеля, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

СК в настоящее время проводит проверку по данному факту. 

© Photo : МЧС Беларуси
Мужчина приехал к теще и упал в колодец: понадобилась помощь спасателей

Инцидент произошел накануне вечером. Для проведения ремонтных работ 58-летний слесарь-сантехник спустился в технологический колодец ― ему нужно было перекрыть подачу воды в трубе.

Внутри колодца ему стало плохо, мужчина потерял сознание. Коллеги попытались ему помочь ― спустили на веревке вниз другого сантехника, но тому тоже стало плохо. В итоге второго работника вытащили.

Первого слесаря из колодца подняли прибывшие по вызову сотрудники МЧС. Он уже был мертв - медики констатировали его смерть. Второму работнику рекомендовали госпитализацию и забрали в больницу.

В СК рассказали, что по данному факту в настоящее время проводится проверка. Следователи опрашивают работников предприятия, изучают изъятую документацию по охране труда.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мужчине стало плохо, когда он спустился в технологический колодец, чтобы перекрыть подачу воды в трубе.
 
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