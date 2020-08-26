|
Колесникова просит СК дать оценку действиям силовиков на протестах
26.08.2020 17:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Члены президиума Координационного совета подали в Следственный комитет заявления с просьбой проверить действия силовиков во время разгонов митингов 9–17 августа, об этом журналистам сообщил в среду исполнительный секретарь КС Иван Кравцов.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, следователей просят дать правовую оценку "безосновательным приговорам, безосновательному применению физической силы, задержаниям с применением спецсредств", а также возбудить уголовное дело при наличии состава преступления.
Кравцов уточнил, что заявления поданы от лица членов президиума КС Павла Латушко, Лилии Власовой и Марии Колесниковой.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 7 тысяч человек были задержаны. МВД республики сообщало о сотнях пострадавших, в том числе силовиков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В президиуме Координационного совета считают, что к митингующим была безосновательно применены физическая сила и спецсредства.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)