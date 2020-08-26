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Колесникова просит СК дать оценку действиям силовиков на протестах

26.08.2020 17:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Члены президиума Координационного совета подали в Следственный комитет заявления с просьбой проверить действия силовиков во время разгонов митингов 9–17 августа, об этом журналистам сообщил в среду исполнительный секретарь КС Иван Кравцов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, следователей просят дать правовую оценку "безосновательным приговорам, безосновательному применению физической силы, задержаниям с применением спецсредств", а также возбудить уголовное дело при наличии состава преступления.

Кравцов уточнил, что заявления поданы от лица членов президиума КС Павла Латушко, Лилии Власовой и Марии Колесниковой.

Массовые протесты начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 7 тысяч человек были задержаны. МВД республики сообщало о сотнях пострадавших, в том числе силовиков.

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Теги: Минск
 
 
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В президиуме Координационного совета считают, что к митингующим была безосновательно применены физическая сила и спецсредства.
 
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