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Авария на МКАД с участием трех машин

26.08.2020 17:09 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Три машины столкнулись на МКАД. Автомобиль "киa" двигался по внутреннему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта и на 44-м км кольцевой врезался в металлический забор, а затем столкнулся с автомобилями "форд" и "ситроен", которые двигались в попутном направлении. От удара последнее авто вылетело за пределы проезжей части. Водитель с травмами доставлен в медучреждение.

ДТП в Колодищах


Авария и в Колодищах - сегодня утром машина ВАЗ снесла забор и опрокинулась. Ей не уступил дорогу водитель такси. 

Подробности выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

 
 
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Три машины столкнулись на МКАД. Автомобиль "киa" двигался по внутреннему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта и на 44-м км...
 
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