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Авария на МКАД с участием трех машин
Источник материала: БTТри машины столкнулись на МКАД. Автомобиль "киa" двигался по внутреннему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта и на 44-м км кольцевой врезался в металлический забор, а затем столкнулся с автомобилями "форд" и "ситроен", которые двигались в попутном направлении. От удара последнее авто вылетело за пределы проезжей части. Водитель с травмами доставлен в медучреждение.
ДТП в Колодищах
Авария и в Колодищах - сегодня утром машина ВАЗ снесла забор и опрокинулась. Ей не уступил дорогу водитель такси.
Подробности выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
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Три машины столкнулись на МКАД. Автомобиль "киa" двигался по внутреннему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта и на 44-м км...
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