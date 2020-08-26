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Обыск проводится в бывшем доме Валерия Цепкало
26.08.2020 17:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Обыск проводится в бывшем минском доме экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало, об этом Sputnik руководитель пресс-службы его штаба Алексей Урбан.
© Sputnik / Анна Нефедова
В конце июня стало известно о том, что МВД Беларуси проводит
Со слов Урбана, сейчас в данном здании неизвестные службы проводят обыск. Он также уточнил, что строение ранее было продано Цепкало для финансирования предвыборной кампании.
Ранее Цепкало планировал принять участие в президентских выборах, но после
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Ранее турецкий бизнесмен обвинил экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало в том, что тот ему якобы не заплатил за строительство данного здания.
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