Обыск проводится в бывшем доме Валерия Цепкало

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Обыск проводится в бывшем минском доме экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало, об этом Sputnik руководитель пресс-службы его штаба Алексей Урбан.

В конце июня стало известно о том, что МВД Беларуси проводит проверку по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи. Турецкий предприниматель уверял, что это не связано с политикой, и он просто хочет вернуть свои деньги за строительство дома Цепкало.

Со слов Урбана, сейчас в данном здании неизвестные службы проводят обыск. Он также уточнил, что строение ранее было продано Цепкало для финансирования предвыборной кампании.

Ранее Цепкало планировал принять участие в президентских выборах, но после отбраковки ЦИК нескольких тысяч подписей избирателей, в регистрации кандидатом ему отказали. В конце июля бывший глава Парка высоких технологий сообщил о возможном задержании и с двумя детьми покинул Беларусь . Сначала он уехал в Москву, затем в Киев, оттуда – в Варшаву.

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