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Серьезная авария недалеко от "Экспобела" в Минске

26.08.2020 18:47 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

По предварительной информации, на пересечении столкнулись два автомобиля. Повреждения значительные: на месте происшествия - бригады скорой и экипаж ГАИ. Один из автомобилей Renault. Еще один участник - внедорожник - оказался за пределами проезжей части. Водители отмечают, что на этом пересечении нередко возникают опасные ситуации.
 
 
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По предварительной информации, на пересечении столкнулись два автомобиля. Повреждения значительные: на месте происшествия - бригады скорой и экипаж ГАИ. Один из...
 
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