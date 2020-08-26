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Серьезная авария недалеко от "Экспобела" в Минске
Источник материала: БTПо предварительной информации, на пересечении столкнулись два автомобиля. Повреждения значительные: на месте происшествия - бригады скорой и экипаж ГАИ. Один из автомобилей Renault. Еще один участник - внедорожник - оказался за пределами проезжей части. Водители отмечают, что на этом пересечении нередко возникают опасные ситуации.
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По предварительной информации, на пересечении столкнулись два автомобиля. Повреждения значительные: на месте происшествия - бригады скорой и экипаж ГАИ. Один из...
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