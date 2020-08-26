Третьяковскую галерею затопило в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу в Москве затопило из-за проливного дождя, снимками и видеозаписями из музея поделились очевидцы.

Сотрудники галереи оперативно эвакуировали посетителей, всем им предоставят бесплатные билеты для повторного визита в другой день.

Некоторое время Третьяковская галерея работала исключительно на выход, на третий и четвертый этажи, которые были затоплены, никого не пускали.

Позже были приняты экстренные меры по устранению последствий протечки и сохранению экспонатов, гостям стали доступны кафе на первом этаже и выставка на втором.

Гендиректор галереи Зельфира Трегулова не смогла оперативно прокомментировать случившееся, однако в пресс-службе галереи ближе к вечеру заверили: экспонируемые в выставочных залах произведения из-за протечки крыши не пострадали.