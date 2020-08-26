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Третьяковскую галерею затопило в Москве
26.08.2020 18:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу в Москве затопило из-за проливного дождя, снимками и видеозаписями из музея поделились очевидцы.
Сотрудники галереи оперативно эвакуировали посетителей, всем им предоставят бесплатные билеты для повторного визита в другой день.
Некоторое время Третьяковская галерея работала исключительно на выход, на третий и четвертый этажи, которые были затоплены, никого не пускали.
Позже были приняты экстренные меры по устранению последствий протечки и сохранению экспонатов, гостям стали доступны кафе на первом этаже и выставка на втором.
Гендиректор галереи Зельфира Трегулова не смогла оперативно прокомментировать случившееся, однако в пресс-службе галереи ближе к вечеру заверили: экспонируемые в выставочных залах произведения из-за протечки крыши не пострадали.
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Посетителей оперативно эвакуировали, были приняты экстренные меры по устранению последствий протечки и сохранению экспонатов.
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