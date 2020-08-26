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Третьяковскую галерею затопило в Москве

26.08.2020 18:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу в Москве затопило из-за проливного дождя, снимками и видеозаписями из музея поделились очевидцы.

Сотрудники галереи оперативно эвакуировали посетителей, всем им предоставят бесплатные билеты для повторного визита в другой день.

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Новая Третьяковка предоставит бесплатные билеты посетителям, которых эвакуировали из музея из-за протечки крыши. Они смогут посетить музей в другой день. Сейчас все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения. Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить сохранность произведений искусства. Ранее один из залов Третьяковской галереи на Крымском валу затопило из-за ливня. Посетителей вывели из помещения. Как уточняется, в зале, который затопило, находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". 26 августа на столицу обрушился сильный ливень. Согласно предупреждению МЧС, в городе до 21:00 местами ожидается дождь с грозой и сильный ветер. #mosnews24 #новостимосква #новостимосквы #москва #москвасити #московскаяобласть #погодавмоскве #третьяковскаягалерея #третьяковка

Публикация от Новости Москвы и МО (@mos.news.24)

Некоторое время Третьяковская галерея работала исключительно на выход, на третий и четвертый этажи, которые были затоплены, никого не пускали.

Позже были приняты экстренные меры по устранению последствий протечки и сохранению экспонатов, гостям стали доступны кафе на первом этаже и выставка на втором.

Гендиректор галереи Зельфира Трегулова не смогла оперативно прокомментировать случившееся, однако в пресс-службе галереи ближе к вечеру заверили: экспонируемые в выставочных залах произведения из-за протечки крыши не пострадали.

 
Теги: Минск
 
 
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Посетителей оперативно эвакуировали, были приняты экстренные меры по устранению последствий протечки и сохранению экспонатов.
 
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