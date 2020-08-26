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Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказали в досрочном освобождении

27.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Марку Чепмену, убийце легендарного лидера группы Beatles Джона Леннона, в 11-й раз отказали в досрочном освобождении, сообщило издание New York Daily News.

© Photo : из личного архива А. Петрашкевича
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Данное решение комиссии по условно-досрочному освобождению означает, что 65-летний Чепмен в тюрьме проведет еще как минимум два года. Ранее он подавал такое прошение в 2018-м.

Ранее вдова Леннона Йоко Оно неоднократно заявляла, что освобождение Чепмена угрожает не только ее безопасности, но и безопасности сыновей погибшего музыканта – Шона и Джулиана.

Чепмен 8 декабря 1980 года пять раз выстрелил в спину Леннону, когда тот с супругой возвращался со студии Hit Factory в Нью-Йорке. В результате лидер Beatles скончался от потери крови. Чепмен с места преступления не пытался сбежать. Убийца был признан вменяемым, и суд приговорил его к пожизненному, однако с правом подачи прошения о досрочном освобождении спустя 20 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Данное решение комиссии по условно-досрочному освобождению означает, что 65-летний Чепмен в тюрьме проведет еще как минимум два года.
 
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