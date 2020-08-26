Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Ураган "Лаура", продвигающийся к западному побережью США, усилился до четвертой, крайне опасной, категории, сообщил Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC).

Ранее американские синоптики присвоили урагану третью категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

По последним данным, ураган движется к побережью штатов Техас и Луизиана со средней скоростью 26 км/ч, в его центре порывы ветра достигают 220 км/ч.

В NHC отметили, что "Лаура" достигнет побережья Мексиканского залива уже ближайшей ночью: ожидаются подтопления и разрушения от сильного ветра.