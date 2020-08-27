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В Речицком районе сгорело придорожное кафе
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе сгорело кафе «Надежда»,
Инцидент произошел поздно вечером 26 августа на трассе Гомель — Речица.
До прибытия спасателей две работницы кафе — бармен и повар — самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Инцидент произошел поздно вечером 26 августа на трассе Гомель - Речица.
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