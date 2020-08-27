Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Как минимум 190 тысяч потребителей остались без света в американских штатах Техас и Луизиана из-за урагана "Лаура", об этом сообщает профильный портал Poweroutage.com.

Количество отключений продолжает расти.

На США обрушился ураган "Лаура" , получивший четвертую категорию из возможных пяти по шкале Саффира-Симпсона.

В ряде районов Луизианы зафиксированы штормовые волны, приливы и ураганный ветер. По данным Национального центра предупреждения об ураганах, максимальная скорость ветра достигает 240 километров в час.

Ранее метеорологи предупреждали о возможном "катастрофическом ущербе" от урагана. В частности, предрекалось сокращение добычи нефти, так как ураган ждали на территориях, где расположены предприятия по нефтепереработке и добыче.

Штормовое предупреждение было объявлено для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов. Власти предписали или рекомендовали 1,5 миллионам местных жителей эвакуироваться. Накануне власти Арканзаса в связи с приближением урагана ввели режим чрезвычайной ситуации, а крупнейший аэропорт Техаса отменил более половины авиарейсов.

До этого ураган побывал на Кубе, а до этого - на Гаити и Доминикане, где жертвами стихии стали около 20 человек. Ураган там также вывел из строя электроснабжение и привел к наводнениям.

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