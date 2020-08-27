ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ураган "Лаура" обрушился на США

27.08.2020 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Как минимум 190 тысяч потребителей остались без света в американских штатах Техас и Луизиана из-за урагана "Лаура", об этом сообщает профильный портал Poweroutage.com.

Количество отключений продолжает расти.

Sputnik
Шторм "Лаура" движется на Техас, как он выглядит из космоса – видео

На США обрушился ураган "Лаура", получивший четвертую категорию из возможных пяти по шкале Саффира-Симпсона.

В ряде районов Луизианы зафиксированы штормовые волны, приливы и ураганный ветер. По данным Национального центра предупреждения об ураганах, максимальная скорость ветра достигает 240 километров в час.

Ранее метеорологи предупреждали о возможном "катастрофическом ущербе" от урагана. В частности, предрекалось сокращение добычи нефти, так как ураган ждали на территориях, где расположены предприятия по нефтепереработке и добыче.

Штормовое предупреждение было объявлено для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов. Власти предписали или рекомендовали 1,5 миллионам местных жителей эвакуироваться. Накануне власти Арканзаса в связи с приближением урагана ввели режим чрезвычайной ситуации, а крупнейший аэропорт Техаса отменил более половины авиарейсов.

До этого ураган побывал на Кубе, а до этого - на Гаити и Доминикане, где жертвами стихии стали около 20 человек. Ураган там также вывел из строя электроснабжение и привел к наводнениям.

Читайте также:

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее власти штатов Техас и Луизиана рекомендовали эвакуацию примерно 1,5 миллионам местных жителей.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Речицком районе сгорело придорожное кафе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
27.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика