Тело ребенка нашли в декоративном водоеме в Брестском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг ― Sputnik. В Брестском районе в декоративном водоеме утонул 5-летний ребенок, сообщил в четверг Следственный комитет в своем официальном Telegram-канале.

"Днем 24 августа поступило сообщение о том, что на берегу декоративного водоема, расположенного на придомовой территории в Брестском районе констатирована смерть 5-летнего мальчика", ― говорится в сообщении.

В ходе проверки удалось узнать, что ребенок гостил у бабушки, которая в день инцидента поехала в Брест. За мальчиком осталась присматривать его 16-летняя тетя. Он играл во дворе, а девушка находилась в доме. Выйдя на улицу, она обнаружила мальчика в водоеме без признаков жизни и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

"По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", ― рассказали в СК.

Неделю назад в Могилеве утонул 10-летний мальчик, который купался в Днепре. Здесь же в июле погибли женщина со своей 8-летней дочерью во время спасения тонущего ребенка. Еще один ребенок утонул в июле в Белыничском районе Могилевской области.

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