ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тело ребенка нашли в декоративном водоеме в Брестском районе

27.08.2020 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг ― Sputnik. В Брестском районе в декоративном водоеме утонул 5-летний ребенок, сообщил в четверг Следственный комитет в своем официальном Telegram-канале. 

© Sputnik / Виталий Белоусов
Девочка-подросток утонула в Новогрудском районе, ее подруга в больнице

"Днем 24 августа поступило сообщение о том, что на берегу декоративного водоема, расположенного на придомовой территории в Брестском районе констатирована смерть 5-летнего мальчика", ― говорится в сообщении.

В ходе проверки удалось узнать, что ребенок гостил у бабушки, которая в день инцидента поехала в Брест. За мальчиком осталась присматривать его 16-летняя тетя. Он играл во дворе, а девушка находилась в доме. Выйдя на улицу, она обнаружила мальчика в водоеме без признаков жизни и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

"По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", ― рассказали в СК.

Неделю назад в Могилеве утонул 10-летний мальчик, который купался в Днепре. Здесь же в июле погибли женщина со своей 8-летней дочерью во время спасения тонущего ребенка. Еще один ребенок утонул в июле в Белыничском районе Могилевской области.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик гостил у своей бабушки, где на некоторое время остался без внимания взрослых, прибывшие на место трагедии медики констатировали его смерть.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Брестском районе ребенок утонул в декоративном пруду в бабушкином дворе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
27.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика