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Тело ребенка нашли в декоративном водоеме в Брестском районе
27.08.2020 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг ― Sputnik. В Брестском районе в декоративном водоеме утонул 5-летний ребенок, сообщил в четверг Следственный комитет в своем официальном Telegram-канале.
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Днем 24 августа поступило сообщение о том, что на берегу декоративного водоема, расположенного на придомовой территории в Брестском районе констатирована смерть 5-летнего мальчика", ― говорится в сообщении.
В ходе проверки удалось узнать, что ребенок гостил у бабушки, которая в день инцидента поехала в Брест. За мальчиком осталась присматривать его 16-летняя тетя. Он играл во дворе, а девушка находилась в доме. Выйдя на улицу, она обнаружила мальчика в водоеме без признаков жизни и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
"По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", ― рассказали в СК.
Неделю назад в Могилеве утонул 10-летний мальчик, который купался в Днепре. Здесь же в июле погибли женщина со своей 8-летней дочерью во время спасения тонущего ребенка. Еще один ребенок утонул в июле в Белыничском районе Могилевской области.
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Мальчик гостил у своей бабушки, где на некоторое время остался без внимания взрослых, прибывшие на место трагедии медики констатировали его смерть.
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