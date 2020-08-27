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В Брестском районе ребенок утонул в декоративном пруду в бабушкином дворе

27.08.2020 10:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестском районе 5-летний мальчик утонул в декоративном водоеме во дворе бабушкиного дома, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

С 23 августа ребенок гостил у бабушки. На следующий день женщина уехала в Брест, а внука оставила со своей 16-летней дочерью — тетей малыша. Когда мальчик играл во дворе, девочка была в доме. Когда она вышла на улицу, увидела его тело в декоративном пруду — и вызвала скорую.

Мальчик был уже мертв.

 
Теги: Брест
 
 
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