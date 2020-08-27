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Латушко сообщил, что за ним следят, не исключает и задержание

27.08.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Член оппозиционного Координационного совета Павел Латушко сообщил, что за ним ведется слежка, об этом он в четверг написал в своем Telegram-канале.

"Возле дома меня внаглую встретила "наружка", - написал политик, указав марку и номер автомобиля. Он уточнил, что в машине находятся мужчины в черных масках.

© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
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Спустя некоторое время он написал о том, что сотрудники в масках заблокировали вход в объединенный штаб оппозиции, который находится в центре города, на улице Хоружей.

"Не исключаю задержание", - написал Латушко. Однако спустя 10 минут он опубликовал новый пост, в котором рассказал, что уже находится в офисе, а "наружка" уехала.

Координационный совет был создан представителями белорусской оппозиции, не согласной с итогами выборов. Оппозиционные политики выступают за транзит власти. В свою очередь Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", санкции предполагают до пяти лет лишения свободы. Ряд членов координационного совета, в том числе и Латушко, уже был вызван на допрос в СК в качестве свидетелей.

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Теги: Минск
 
 
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По словам политика, сотрудники правоохранительных органов в масках блокировали вход в здание объединенного штаба оппозиции.
 
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