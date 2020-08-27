Крупные партии контрабандных автозапчастей задержали на белорусской границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Две крупные партии автозапчастей пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши, об этом рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.

Обе партии контрабандных автозапчастей работники ГТК обнаружили у перевозчиков, пересекающих польско-белорусскую границу в пункте пропуска Козловичи". Общая стоимость деталей для транспортных средств составила около 250 тысяч белорусских рублей.

Так, в грузовике Volvo, следовавшем из Германии в Россию, запчасти без документов были спрятаны среди сборного груза, заявленного в документах. 360 единиц карданных валов и запчастей к ним обнаружили таможенники во время проверки большегруза на инспекционно-досмотровом комплексе.

Во втором случае контрабандные автозапчасти нашли в фуре марки Mercedes, которая ехала из Австрии в Россию. Сотрудники ГТК выявили незадекларированные четыре опорных катка и 60 звеньев гусеничного трака. Никаких документов для перевозки этого груза у водителя не было.

"Подлежащие уплате таможенные платежи за незаконно перемещаемые товары, на которых намеревались сэкономить субъекты хозяйствования, в общей сложности составили порядка 60 тысяч белорусских рублей", - рассказали в ГТК.

По фактам незаконного ввоза автозапчастей составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.5 КоАП Беларуси. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости контрабандного товара.

Читайте также:

Крупную партию контрабанды нашли на границе в Дрогичинском районе

Партию сигарет за 230 тысяч долларов пытались незаконно ввезти в Беларусь