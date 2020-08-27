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Крупные партии контрабандных автозапчастей задержали на белорусской границе

27.08.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Две крупные партии автозапчастей пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши, об этом рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики. 

© Photo : Криминальная таможенная служба Литвы
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Обе партии контрабандных автозапчастей работники ГТК обнаружили у перевозчиков, пересекающих польско-белорусскую границу в пункте пропуска Козловичи". Общая стоимость деталей для транспортных средств составила около 250 тысяч белорусских рублей. 

Так, в грузовике Volvo, следовавшем из Германии в Россию, запчасти без документов были спрятаны среди сборного груза, заявленного в документах. 360 единиц карданных валов и запчастей к ним обнаружили таможенники во время проверки большегруза на инспекционно-досмотровом комплексе.

Во втором случае контрабандные автозапчасти нашли в фуре марки Mercedes, которая ехала из Австрии в Россию. Сотрудники ГТК выявили незадекларированные четыре опорных катка и 60 звеньев гусеничного трака. Никаких документов для перевозки этого груза у водителя не было. 

"Подлежащие уплате таможенные платежи за незаконно перемещаемые товары, на которых намеревались сэкономить субъекты хозяйствования, в общей сложности составили порядка 60 тысяч белорусских рублей", - рассказали в ГТК. 

По фактам незаконного ввоза автозапчастей составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.5 КоАП Беларуси. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости контрабандного товара.

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Теги: Минск
 
 
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Общая стоимость обнаруженного таможенниками незаконного груза составляет около 250 тысяч белорусских рублей.
 
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