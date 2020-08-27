МИД пояснил, почему милиция не вмешивалась в конфликт около посольства Ливии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг - Sputnik. Минская милиция, придерживаясь Венской конвенции, не стала вмешивалась в дела другого государства, рассказали Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Утром 27 августа около 30 человек перелезли через забор и пытались попасть в здание ливийского дипломатического представительства, расположенное на улице Белорусская. Охрана посольства вызвала милицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов остановили нападающих, но никого задерживать не стали.

Как уточнили в пресс-службе МИД, в Ливии сейчас есть два правительства и каждое считает себя хозяином здания в Минске, поэтому периодически случаются подобные инциденты.

"Милиция не вмешивалась, потому что в соответствии с Венской конвенцией - это территория иностранного государства", - рассказали в ведомстве.

Более развернутый комментарий по данному инциденту в МИД пообещали дать позже.

Напомним, что в Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.