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МИД пояснил, почему милиция не вмешивалась в конфликт около посольства Ливии
27.08.2020 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг - Sputnik. Минская милиция, придерживаясь Венской конвенции, не стала вмешивалась в дела другого государства, рассказали Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.
Утром 27 августа
Как уточнили в пресс-службе МИД, в Ливии сейчас есть два правительства и каждое считает себя хозяином здания в Минске, поэтому периодически случаются подобные инциденты.
"Милиция не вмешивалась, потому что в соответствии с Венской конвенцией - это территория иностранного государства", - рассказали в ведомстве.
Более развернутый комментарий по данному инциденту в МИД пообещали дать позже.
Напомним, что в Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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