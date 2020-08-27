Соучредителя KYKY и The Village Александра Василевича увезли на допрос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Сотрудники ДФР Комитета государственного контроля сейчас допрашивают соучредителя редакций KYKY и The Village Александра Василевича, данную информацию корреспонденту Sputnik подтвердила директор KYKY.org Александра Романова.

Офис рекламного агентства, где проводился обыск, находится в одном здании с редакцией. При этом, как уточнила собеседница, представители ДФР опросили лишь сотрудников агентства, и не общались с представителями издания.

Правоохранители провели обыск в в рекламном агентстве Vondel/Hepta, в доме Василевича и в диджитал-агентстве Red Graphics, которым владеет его жена. После этого мужчину увезли на допрос.

Пока точная причина повышенного интереса сотрудников ДФР к персоне Василевича не известна, пресс-служба Комитета государственного контроля не отвечает ни на звонки, ни на сообщения.

Напомним, что ранее Василевича уже задерживали , когда он пытался подать ходатайство о личном поручительстве за экс-директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения. Тогда мужчина получил 14 суток ареста.

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