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Соучредителя KYKY и The Village Александра Василевича увезли на допрос
27.08.2020 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Сотрудники ДФР Комитета государственного контроля сейчас допрашивают соучредителя редакций KYKY и The Village Александра Василевича, данную информацию корреспонденту Sputnik подтвердила директор KYKY.org Александра Романова.
Офис рекламного агентства, где проводился обыск, находится в одном здании с редакцией. При этом, как уточнила собеседница, представители ДФР опросили лишь сотрудников агентства, и не общались с представителями издания.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Правоохранители провели обыск в в рекламном агентстве Vondel/Hepta, в доме Василевича и в диджитал-агентстве Red Graphics, которым владеет его жена. После этого мужчину увезли на допрос.
Пока точная причина повышенного интереса сотрудников ДФР к персоне Василевича не известна, пресс-служба Комитета государственного контроля не отвечает ни на звонки, ни на сообщения.
Напомним, что ранее Василевича
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ДФР КГК провел обыски в рекламном агентстве Vondel/Hepta и диджитал-агентстве Red Graphics. Первым руководит Василевич, вторым – его жена.
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